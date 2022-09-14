العالم اليوم - مصر وقطر توقعان اتفاقيات لـ"تعزيز التعاون"

انتم الان تتابعون خبر مصر وقطر توقعان اتفاقيات لـ"تعزيز التعاون" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:21 مساءً - أعلنت الرئاسة المصرية، الأربعاء، أن مصر وقطر وقعتا 3 مذكرات تفاهم، من بينها مذكرة بين صندوقي الثروة السياديين في البلدين، خلال زيارة مدتها يومان للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وزيارة السيسي لقطر تعد الأولى من نوعها، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قد نشر في وقت سابق بيانا على صفحته على "فيسبوك"، جاء فيه: "يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الثلاثاء إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين".

وتابع: "الزيارة تأتي تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة".

وقال راضي إن الرئيس المصري سيبحث مع أمير دولة قطر "أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".