العالم اليوم - لهذه الأسباب.. وكالة الطاقة تتوقع تراجع الطلب على النفط

انتم الان تتابعون خبر لهذه الأسباب.. وكالة الطاقة تتوقع تراجع الطلب على النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:21 مساءً - ذكرت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في الربع الأخير من العام الجاري، مع تراجع حركة النمو الاقتصادي العالمي، ولكنها أكدت أن الطلب سيرتفع بقوة مرة أخرى في عام 2023.

وأوضحت الوكالة أن التوقعات المستقبلية للطلب على النفط ستبقى مرتفعة في العام المقبل، وأشارت إلى أن عدد الإغلاقات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في الصين سيتراجع في العام القادم، بجانب ارتفاع محتمل في الطلب على السفر، ما سيرفع بدوره الطلب على وقود الطائرات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط، إن الطلب العالمي على الذهب الأسود ما يزال يواجه ضغوطا خلال العام الحالي، خاصة نتيجة الإغلاقات المتكررة في الاقتصاد الصيني، والتباطؤ المستمر في نمو اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 110 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 2 مليون برميل يوميًا، بينما حافظت على توقعاتها لنمو الطلب في العام 2023 عند 2.1 مليون برميل.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستساهم في نحو ثلاثة أرباع الزيادة في الطلب على الطاقة خلال العام القادم، خاصة إذا ما خففت الصين من وتيرة الإغلاقات في اقتصادها، الأمر الذي سيعزز الطلب بقوة على النفط.

وتتوقع الوكالة تراجع إنتاج النفط الروسي بواقع 1.9 مليون برميل يوميًا بحلول شهر فبراير القادم، وذلك مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي لصادرات روسيا من النفط حيز النفاذ، إذ سيصل إنتاج النفط في روسيا إلى 9.5 مليون برميل يوميًا.