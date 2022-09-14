النمسا: الحرب فى أوكرانيا لن تنتهى بسرعة

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير -فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء- إن أوكرانيا تدافع عن أراضيها فى مواجهة خطط التدمير الروسية، مشيرا إلى التزام النمسا بشكل قاطع بعقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا وعلى فعاليتها بعد أن تم طرحهما مرارًا وتكرارًا فى الآونة الأخيرة كموضوع نقاش من قبل الأحزاب النمساوية.

وأكد شالينبرج أن حكومة بلاده لديها خط واضح، وأنه سيتم تقييم العقوبات بشكل منتظم إلا أن "مكانة" العالم الغربى كانت على المحك فى هذه القضية.

واعتبر الوزير أن روسيا والصين تريدان إعادة كتابة القواعد الدولية، لافتا إلى أن العالم يراقب عن كثب كيف يتعامل الغرب مع هذا التحدى.