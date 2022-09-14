مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال سبعة أشخاص من محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة، فيما تم اعتقال أربعة آخرين من مناطق متفرقة برام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة الخليل الجنوبية.

من ناحية أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية فى ساحات وباحات المسجد، واستمعوا لشروح مزورة حول "الهيكل".

ويجرى المستوطنون تحضيرات لتنفيذ أكبر اقتحام تاريخى للمسجد الأقصى فى 29 من سبتمبر الجارى بمناسبة عيد "رأس السنة العبرية".

ويتعرض الأقصى بشكل شبه يومى لاقتحامات من قبل المستوطنين، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه، كما هو الوضع فى المسجد الابراهيمى فى الخليل، وتزداد حدة الاقتحامات وشراستها فى موسم الأعياد والمناسبات الخاصة بالاحتلال.