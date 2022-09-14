العراق يعتقل 24 إرهابيا فى 6 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجهاز - فى بيان له أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، أنه بعد توافر المعلومات الاستخبارية المؤكدة عن تحرك بعض العناصر المشتبه بها لاستهداف وتهديد السلم المجتمعى بالتزامن مع زيارة الأربعين، شرعت القوات الأمنية فى عموم محافظات العراق بتشكيل فرق عمل خاصة للحد من هذه النشاطات الإرهابية وإلقاء القبض على المروجين لها.

وأوضح أنه تم إلقاء القبض على 24 متهماً فى ست محافظات وهى (بغداد، والبصرة، وميسان، وبابل، والديوانية، وكربلاء)، وتم ضبط مئات من المنشورات التى تدعو إلى التحريض على المرجعيات الدينية وتهديد السلم المجتمعى، مشيرا إلى أنه تمت إحالة جميع المتهمين، والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وكان جهاز الأمن الوطنى العراقى قد أعلن فى وقت سابق، اعتقال 29 إرهابيا فى محافظات وسط وجنوب العراق.