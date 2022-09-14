انفجارات عنيفة فى قاعدة عسكرية بـ اليمن

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر- وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية اليوم الأربعاء- إنه سمع أصوات سيارات الإسعاف من داخل القاعدة بعد الانفجارات.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لتصاعد أعمدة الدخان من قاعدة العند بعد الانفجارات، فيما لم يعرف بعد أسباب الانفجارات لكن مصادر رجحت انفجار مخزن للأسلحة.
وكانت مصادر محلية قد أعلنت سابقا، أن عبوة ناسفة انفجرت فى دورية عسكرية بالقرب من سوق الفيوش بمحافظة لحج جنوب اليمن.
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