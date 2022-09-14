العالم اليوم - شيخ الأزهر يتقلد جائزة أستانا الدولية

انتم الان تتابعون خبر شيخ الأزهر يتقلد جائزة أستانا الدولية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 01:20 مساءً - قلَّد رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توقايف، الأربعاء، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الإمام الأكبر أحمد الطيب، جائزة أستانا الدولية، التي تعد واحدة من أرفع الجوائز في منطقة آسيا الوسطى، وذلك لمساهمته في مجال الحوار بين أتباع الأديان، ونشر ثقافة الأخوة والسلام العالمي.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السابع لزعماء الأديان "دور قادة الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد 19"، بحضور عدد من القادة السياسيين وزعماء الأديان حول العالم.

وقال الرئيس الكازاخي: "يسعدني منح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، جائزةَ أستانا الدولية؛ لجهوده في الحوار بين الأديان، وتعزيز ثقافة الأخوة والتسامح بين مختلف الثقافات والعرقيات".

ولفت إلى أن أحمد الطيب "الشخصية الإسلامية الأكبر والأكثر إلهاما في القضايا الإنسانية"، مشددا على أن "حضوره إلى كازاخستان أمر مهم ومقدر من الجميع".

وأكد قاسم جومارت أن "الشعب الكازاخي يكن للإمام الأكبر كل الاحترام والتقدير"، مشيرا إلى "اهتمامه البالغ بأخبار وجولات الطيب"، مقدرا "ما يبذله من جهد كبير في مجال السلام والحوار بين الأديان".