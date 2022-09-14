العالم اليوم - من الألف إلى الياء.. قصة اقتحام شقيقتين مصرفا لبنانيا بالقوة

انتم الان تتابعون خبر من الألف إلى الياء.. قصة اقتحام شقيقتين مصرفا لبنانيا بالقوة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 01:20 مساءً - تمكنت المودعة اللبنانية الشابة إكرام حافظ من الحصول على المبلغ المالي الخاص بها، بعد اقتحام فرع مصرف بلوم بنك (بنك لبنان والمهجر) في منطقة السوديكو، قرب مركز الأمن العام اللبناني ومبنى السفارة الفرنسية في بيروت، بهدف علاج شقيقتها نانسي المريضة بالسرطان.

وفي تصريحات خاصة من رامي عليّق، محامي المودعة إكرام حافظ، لموقع "دوت الخليج"، كشف أنه "كان برفقة المودعة إكرام وشقيقتها سالي حافظ اللواتي اقتحمن فرع المصرف في بيروت وكان بحوزة سالي مسدس غير تقليدي".

وأضاف: "هدفنا مساعدة المودعين في الوصول إلى حقوقهم بالقانون من خلال حق الدفاع المشروع ونحن استخدمناه اليوم"، مبرزا "شجعت كل من إكرام وسالي ورافقتهما لأن أختهما نانسي في حالة حرجة وأنا وكيل إكرام بشكل قانوني وهي مودعة المبلغ".

وتابع: "آخر مرة زارت إكرام المصرف يوم الاثنين وقوبل طلبها بالرفض، فقررنا الدخول اليوم بما أن القضاة ليسوا على السمع بسبب اعتكافهم وعملنا على تطبيق حق الدفاع المشروع بموجب المادة 184 من مادة قانون العقوبات اللبناني معطوفة على مادة 229 من القانون عينه التي تتحدث عن حالة الضرورة واستعمال العنف بحسب المقدار المطلوب".

وأردف قائلا: "كان دوري استرجاع الوديعة وبالفعل نجحنا وحصل بعض الاحتقان من بعض الشبان الذين أرادوا الدخول معنا ولم يكن من السهل ضبط الوضع".

وسحبت إكرام أموالها تحت إشراف مدير المصرف.

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