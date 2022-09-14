العالم اليوم - السعودية.. توقيع اتفاقيات تمويل محلية بـ6.6 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. توقيع اتفاقيات تمويل محلية بـ6.6 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 01:20 مساءً - قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الأربعاء إن وزارة المالية وقعت عددا من اتفاقيات التمويل مع بنوك محلية بقيمة 25 مليار ريال (6.65 مليار دولار) لتنفيذ مجموعة من مشاريع البنية التحتية التي من المقرر أن تبدأ في عامي 2023-2024.

وأضاف المركز أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي اتساقا مع توجه وزارة المالية في تمكين ودعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الاقتصاد السعودي نما في الربع الثاني من العام، بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 9.9 بالمئة في الربع الأول، محققا أعلى معدل نمو فصلي منذ 11 عاما، بفضل الانتعاش الكبير في الأنشطة النفطية.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية، فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تريليون و48 مليار ريال في الربع الثاني.