لبنان: الوسيط الأمريكي في المحادثات البحرية مع إسرائيل يصل لبيروت هذا الأسبوع

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 01:07 مساءً - دوت الخليج :- قال بيان صادر عن القصر الرئاسي في لبنان إن آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي لحل النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، سيصل إلى بيروت في نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف البيان أن هوكشتاين سيزور لبنان لمتابعة المناقشات مع الجانب اللبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية، دون تقديم مزيد من التفاصيل. (رويترز)

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