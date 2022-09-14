نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدة تختنق.. تغيير الدوام ومسارات الشاحنات وحلول مقترحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم تعد حشود جدة محصورة في عطلات نهاية الأسبوع، فكل الأيام متشابهة، لذا تختلف قياسات المسافة على طول طريق عروس البحر الأحمر من كيلومتر إلى ساعات، فهناك اختناق وحركة مرور لا تطاق!، حيث أن طرق وشوارع جدة ليست غريبة على حركة المرور والفوضى، حيث تصطف المركبات من جميع الأحجام والأنواع لمسافات طويلة، مع أبواق السيارات فقط التي تقطع وقت الانتظار الممل في السابق، تم الحفاظ على الاختناقات المرورية، كما لو كانت مخصصة لفصل الصيف بمجرد مغادرة المصطافين جدة، تعود العروس إلى ولايتها وتفتح الشوارع أبوابها للناس.

حشود الطرق السريعة

لقد انتهت تلك الأيام حيث تم إغلاق جميع الطرق أو معظمها، وأصبح الطريق السريع بين جدة ومكة طريقًا بطيئًا، وتغير لون خرائط الطريق إلى اللون الأحمر، وفشل مشروع الجسر في تخفيف حركة مرور السيارات وأصبح طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بؤرة للازدحام المروري. وذلك لأن خط المركبات يمتد من شرق المحافظة إلى الغرب على طريق المدينة المنورة عدد كبير من تطبيقات النفق، ومنها شرق جدة، طريق الأمير ماجد، فلسطين، طريق الملك، الكورنيش، الستين، طريق سعود الفيصل، مدخل أبول الرماد، حركة مرور أقل من منطقة التيسير، سمير، الحمدانية – الشمرية، تستغرق بضع دقائق إلى ساعات.

إزالة العشوائيات في جدة

قال سعود المولد، أحد شركاء الطريق، إن المشي في محافظة جدة أصبح مغامرة ويجب أن يطلق عليها الآن مدينة الحشود، ونعيش تحت وطأة الضوضاء والتلوث الضوضائي، ويوافق بندر الدحيل على ذلك، مضيفًا أن عروس البحر الأحمر أصبحت مدينة مرورية خانقة بلا حل للطرق 30 دقيقة هي أكثر من ساعة ونصف تقضيها في السيارة، ويعزو الدحيل بعض الاختناقات المرورية في جدة إلى إزالة العشوائيات في الجنوب ونقل السكان إلى أحياء جديدة وعدم إيجاد طرق بديلة وعدم تغيير الطرق في المحافظة على ما أعتقد.

طرق مزدحمة بالفعل لماذا لا تأخذك الشاحنات بعيدًا عن المركز؟

وأوضح الجهني أن الوضع الحالي للازدحام والاختناقات المرورية في شوارع جدة وصل إلى معدلات غير مقبولة ورغم وجود الحراس على العديد من الطرق إلا أن السفر من جهة إلى أخرى صعب، وشرحت أنني كنت أعاني من ألم حقيقي على هيئة النقل على الطرق والجهات ذات الصلة التحقيق فيما يحدث في جدة وإيجاد حلول فورية وطويلة الأجل لاستيعاب حركة المرور من جنوب جدة إلى الشرق والشمال.

تغيير ساعات العمل هل يمكن إصلاح الالتباس؟

أكد الخبير الأمني ​​واللواء المتقاعد اللواء مسفر الجعيد أن مشاريع الأنفاق والجسور فشلت في تخفيف الازدحام المروري، وأن الموقع الجغرافي للسكان قد انتقل من جنوب ووسط جدة إلى شمال وشرق. الواقع أن عاشت آلاف العائلات وكانت الطرق مزدحمة بلا نهاية، وأضاف الجعيد، وأعرب الجعيد عن رغبته في اعتماد التعلم عن بعد كأحد الحلول الحالية، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية حيث يتضرر السكان بشدة من الحركات اليومية وأشار خبراء السلامة إلى أسباب أخرى للاكتظاظ، بما في ذلك وقوف السيارات بشكل غير لائق، والمشي البطيء، وسد ممرات الدخول إلى يمين إشارات المرور، وانشغال السائقين بهواتفهم المحمولة.

تطبيق لوسائل النقل العام وسيارات الأجرة. الحل الموصى به

وقال اللواء المتقاعد سالم المطرفي إن عدد السيارات في ازدياد ومن المتوقع أن تستمر الطرق داخل المحافظة لسنوات، معتبرا أن البدائل مثل الحافلات وغيرها من وسائل النقل العام شبه معدومة لم يتغير، وأشار إلى أنني أجد حلاً جذريًا. إنها ليست مهمة سهلة الآن، ونظرا للتحديات المصاحبة لتنقل المئات من السكان من جنوب ووسط جدة إلى الشرق، يجب استحداث شبكة نقل عام بشكل عاجل لتقليل استخدام المركبات الخاصة وتقليل حركة الشاحنات في المدينة يجب منع ذلك، وتقليل حجم سيارات الأجرة والاعتماد على التطبيقات.