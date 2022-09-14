بالأرقام.. أوكرانيا تكشف خسائر روسيا منذ أول أيام الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 2180 دبابة و4665 من المركبات المدرعة و1290 من النظم المدفعية و311 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و246 طائرة و215 مروحية و3501 من المركبات وخزانات الوقود".

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