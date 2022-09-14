زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب تايلاند

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها بمقاطعة "شيانج ماى" التايلاندية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 3.6 درجة فى منطقة "فانج" بالمقاطعة الشمالية فى وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.





ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن رئيس المكتب، أرون بينتا، قوله: إن الزلزال وقع على عمق 4 كيلومترات فى "تامبون ماى خا" فى منطقة "فانج" حيث شعر السكان بالزلزال فى منطقتى "فانج" و"تشاى براكان"، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار. وبعد الزلزال، قام مسؤولون من مكتب الرى الإقليمي، بفحص أربعة سدود تحت ولايتهم وتم التأكد من سلامتها، بينما كانت مستويات المياه فى نهر "بينج" والجداول المغذية مرتفعة بسبب الأمطار الغزيرة التى سقطت فى المنطقة. وفى بلدة "شيانج ماى"، كان عمق النهر عند جسر "نافارات" 3.11 متر، أى أقل بقليل من نقطة الانسكاب البالغة 3.70 متر، وقال أرون إنه تم تحذير السكان بمراقبة الوضع عن كثب.

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