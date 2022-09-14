رئيس النمسا: يجب الاستثمار فى توسيع الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس النمساوى، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفيدرالية اتخذت بالفعل أولى الخطوات المهمة نحو ذلك، مشيرا إلى أن المهمة الآن هى الضغط على مستوى الاتحاد الأوروبى لاتخاذ تدابير سريعة وفعالة، وتعمل النمسا على التأكد من تزويد السكان والاقتصاد مرة أخرى بشكل موثوق بالطاقة بأسعار معقولة.

وشدد الرئيس على ضرورة التغلب على صعوبات سوق الطاقة العالمي، لافتا إلى أن المهمة واضحة، مضيفا "يجب أن نوفر كل كيلووات ساعة ممكنة من الطاقة ونستثمر بشكل كبير فى توسيع الطاقة المتجددة، لأن الطاقة المستدامة هى أيضا طاقة ميسورة التكلفة على المدى الطويل".

يشار إلى الرئيس النمساوى يقوم بجولة انتخابية استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية فى 9 أكتوبر المقبل، حيث يسعى للفوز بولاية ثانية فى السلطة مدتها ست سنوات.