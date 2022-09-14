العالم اليوم - الأسهم الأوروبية تفتح على تراجع مقتفية أثر وول ستريت

انتم الان تتابعون خبر الأسهم الأوروبية تفتح على تراجع مقتفية أثر وول ستريت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:17 صباحاً - تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح الأربعاء بعد بيانات تضخم أميركية أعلى من المتوقع عززت التوقعات برفع أكبر للفائدة في مجلس الاحتياطي ألفيدرالي الأسبوع المقبل، لكن صعود أسهم شركات التجزئة بقيادة إنديتكس الإسبانية حد من الخسائر.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش، وتراجع مؤشر أسهم قطاع التكنولوجيا 0.4 بالمئة. وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.1 بالمئة.

وكشفت بيانات أمس الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت أكثر من المتوقع في أغسطس، ومن المرتقب أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء المقبل.

وقفز مؤشر شركات التجزئة 2.3 بالمئة وكان القطاع الأكثر ارتفاعا بعد صعود سهم إنديتكس الإسبانية المالكة للعلامة التجارية زارا خمسة بالمئة. وارتفع المؤشر الإسباني 0.3 بالمئة وكان ضمن بضعة مؤشرات صاعدة في أوروبا.

وأعلنت إنديتكس تسجيل قفزة بنسبة 24.5 بالمئة في مبيعات ستة أشهر وارتفاع الأرباح على أساس سنوي لتنهي شهر يوليو تموز على ارتفاع قوي قبل بدء ضعف الطلب على الملابس الشهر الماضي بسبب زيادة التضخم.