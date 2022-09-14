العالم اليوم - فيديو للبنانية تقتحم مصرفا في بيروت.. والسلاح غير تقليدي

انتم الان تتابعون خبر فيديو للبنانية تقتحم مصرفا في بيروت.. والسلاح غير تقليدي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:17 صباحاً - اقتحمت شابة لبنانية تدعى سالي، صباح الأربعاء، فرع مصرف بلوم بنك في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة.

وكانت سالي تحمل عبوة بنزين ومسدس، وتصرخ بأعالي صوتها :أختي عم تموت بالسرطان أريد أموالي".

وعلم موقع "دوت الخليج" أن الشابة مودعة لبنانية، وكانت تطالب بـ20 ألف دولار أميركي لعلاج شقيقتها، وأنها حاولت بشتى الطرق الحصول على أموالها من المصرف دون جدوى.

وأفادت معلومات خاصة لموقع "دوت الخليج"، بأن الشابة استطاعت في نهاية المطاف الحصول على المبلغ والخروج من فرع المصرف.

وذكرت مراسلة "دوت الخليج" أن السلاح تبين لاحقا أنه من البلاستيك وغير حقيقي.

وتتكرر من حين لآخر حوادث اقتحام المودعين للمصارف اللبنانية للمطالبة بسحب أموالهم المجمدة، مما يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد، التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.

ويقول المودعون إن البنوك تعمد إلى احتجاز ودائعهم دون سابق إنذار أو تفرض قيودا مشددة على سحبها.