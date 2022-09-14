الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدريبات عسكرية على الحدود اللبنانية حتى مساء الثلاثاء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:04 صباحاً - دوت الخليج :- أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أنه أطلق تدريبات عسكرية لقواته على الحدود اللبنانية تستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن التدريبات مخطط لها مسبقا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر "خلال التمرين سيتم ملاحظة حركة نشطة للمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات في المنطقة. تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2022".

وفي مطلع الشهر الحالي، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن حل النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان يمثل أولوية رئيسية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل تضييق الفجوات بين لبنان وإسرائيل، وتعتقد أن من الممكن التوصل إلى تسوية دائمة بينهما.

وأشار إلى أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يجري اتصالات يومية بالمسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين، كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن من المتوقع أن يزور المبعوث كلا من لبنان وإسرائيل خلال أيام.

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قد قال الأسبوع الماضي إن الكرة في ملعب هوكشتاين فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، مؤكدا أن لبنان سيدافع عن حقوقه المشروعة إذا تعرضت سيادته للتهديد الإسرائيلي.

وكان الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عقد في أوائل أغسطس/آب مباحثات مع مسؤولين في كل من لبنان وإسرائيل، وذكرت مصادر آنذاك تمسك لبنان بالخط 23 الحدودي وحقل "قانا" النفطي كاملا، وعدم مشاركة استخراج الغاز وعائداته مع إسرائيل.

وفي الشهر الماضي أيضا، وضع حزب الله اللبناني حجر الأساس لـ"معلم للسياحة الجهادية" في أول معسكر أسسه الحرس الثوري الإيراني في لبنان لتدريب مقاتلين من الحزب في منطقة جنتا (شرقي البلاد).

وأثناء احتفالية وضع حجر الأساس، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من أن حزبه سيتجه إلى التصعيد في حال عدم حصول بلاده على حقوقها النفطية، مشددا على أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق النووي الإيراني، فإن ذلك لن يكون له تأثير على محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات