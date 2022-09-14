“الأمن”: فرق البحث والإنقاذ مازالت مستمرة بعملياتها في “اللويبدة”

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:04 صباحاً - دوت الخليج :- قالت مديرية الأمن العام إن فرق البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة بعملياتها للبحث عن محاصرين تحت الانقاض، في انهيار عمارة باللويبدة بالعاصمة عمان.

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