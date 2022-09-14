من غير لف ولا دوران ألية الحصول على قرض تمويل الاسرة بنك التنمية الاجتماعية 1444

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عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية عددًا من الخدمات، لا سيما الخدمات المالية للأسرة، لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، وفقًا لشروط معينة يجب على المتقدمين المتقدمين للحصول على مساعدة بنكية استيفائها، حيث تأسس بنك التنمية الاجتماعية عام 1971 تحت اسم “بنك التسليف”، برأس مال قدره 5 ملايين ريال سعودي، وكانت مهمته تقديم القروض الاجتماعية حتى عام 1983، كان لدى بنك التنمية الاجتماعية برنامج تمويل متخصص وبحلول عام 1993 زاد رأس ماله إلى مليار ريال سعودي، في عام 2006، تمت زيادة رأس مال بنك التنمية إلى 6 مليارات ريال سعودي، وفي عام 2007 تم تغيير اسمه إلى “بنك التوفير الائتماني السعودي” وتمت زيادة مهام البنك الأخرى.

قرض عائلي من بنك التسليف 1444

يعمل بنك التنمية الاجتماعية على تقديم قدر كبير من الخدمات الإلكترونية لمساعدة عملائه السعوديين من بين هذه الخدمات تمويل الأسرة، وهي خدمة إلكترونية يقدمها بنك التنمية الاجتماعية تهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض في الحصول على قروض للمساعدة في تغطية تكاليف ومصاعب المعيشة، حيث قروض الأسرة لها حد ائتماني بحد أقصى 100،000 ريال سعودي، فترة الاسترداد القصوى هي 5 سنوات، وطريقة الدفع شهرية وهذه الخدمة مجانية، حيث يُعفى المقترضون في حالة الوفاة أو العجز التام وفقًا لشروط السياسة.

شروط قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية 1444

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروطًا مهمة يجب على المقترض الوفاء بها من أجل الحصول على قرض عائلي من البنك وهي كالاتي:-

سداد القسط الأول للقرض بعد 30 يومًا من استلام القرض.

إذا كانت المرأة مطلقة أو لديها أطفال، يمكنها التقدم بطلب للحصول على أموال الأسرة.

يجب ألا يكون المقترض مدينًا للبنك بأي التزامات مالية للقرض الثاني عند تقديم الطلب.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمين على القرض عن 70 عامًا.

تسجيل كافة الضمانات التي يطلبها البنك للحصول على القروض.

تقديم ما يثبت الرهن العقاري تكلفتها لا تقل عن تكلفة التمويل المقدم.

يجب ألا يتجاوز راتبك الشهري 10000 ريال وألا يتجاوز دخلك السنوي 120 ألف ريال سعودي.

إذا لم يكن الابن قد تجاوز سن 24، فيجب أن يكون من ضمن أفراد الأسرة وألا يكون موظفًا أو متزوجًا.

يرجى إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

طريقة قرض التمويل من بنك التنمية الاجتماعية 1444

يتم تحديد إجراءات تحديد موعد مع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وفقًا للتعليمات التالية:-