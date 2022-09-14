التسجيل في برنامج تكافل الطلاب وخطوات التسجيل وأهم الشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج تكافل الطلاب تعرف على خطوات التسجيل وأهم الشروط المطلوبة. يعتبر برنامج تكافل من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث إنه كما هو المعهود من قبل الحكومة السعودية بتقديمها العديد من الخدمات والمساعدات للمواطنين. وذلك لكي تساعد المواطن في الحصول على عيشة إجتماعية ومادية كريمة وكذلك مساعدة أصحاب الدخل المحدود أو المنخفض لزيادة الدخل لديهم. كما تقدم مؤسسة تكافل واحداً من أهم برامج الدعم وهو دعم الطلاب من أجل تقديم لهم يد العون من أجل تمكينهم من توفير متطلباتهم الخاصة بالدراسة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل في في البرنامج وكذلك أهم الشروط المطلوبة للحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على موعد نزول تكافل 1443 للطلاب وقيمة المبلغ والشروط المطلوبة للتسجيل في البرنامج.

التسجيل في برنامج تكافل الطلاب

تعتبر مؤسسة تكافل الخيرية من أكبر وأهم المؤسسات التي تقدم المساعدات والخدمات للمواطنين. حيث تقدم المؤسسة الدعم بنوعيه سواء كان دعم معنوي أو دعم مادي للطلاب. فهي تعمل على تقديم المساعدة للطالب ذو الدخل المحدود لكي يتمكن من توفير احتياجاته الدراسية. وذلك لكي لا يضطر الطالب إلى ترك الدراسة بسبب عدم قدرته على توفير مستلزماتها. كما قامت المؤسسة بتوضيح زنه تختلف قيمة الدعم الذي تقدمه للطلاب على حسب المرحلة التعليمية التي ينتمي الطالب إليها. كما تختلف بإختلاف الحالة المادية والإجتماعية. ولكن يمكننا التوضيح أن متوسط قيمة مبلغ الدعم هو 500 ريال سعودي.

طريقة التسجيل في البرنامج

ولكي يتمكن الطالب من الحصول على الدعم المقدم من شركة تكافل يجب التسجيل أولا في البرنامج. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للتسجيل كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة تكافل ثم الدخول على القائمة الرئيسية وبعدها يجب أن يقم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم إرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة

الشروط المطلوبة للتسجيل

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل في برنامج تكافل الطلاب. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

يجب ألا يكون طالب بمحو الأمية أو طالب في العام الثالث الثانوي

يشترط أن تكون أسرة الطالب لا يزيد الدخل الشهري لها عن 4 آلاف ريال سعودي

كما يجب ألتزام الطالب بالحضور في المدرسة.

هل دعم تكافل الطلاب شهريا

حيث أن برنامج دعم تكافل الطلاب كان في السابق دعم شهري أي يتم صرفه في كل شهر. ولكن في الوقت الحالي أصبح الدعم يتم صرفه على دفعتين الدفعة الأول في الفصل الدراسي الأول والدفعة الثانية في الفصل الدراسي الثاني. كما يمكنك التعرف أيضاً على متي موعد نزول تكافل الطلاب وكم قيمة الدعم وطريقة التسجيل في دعم تكافل الطلاب.