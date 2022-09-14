نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شانجان cs95 موديل 2023 عصرية وجريئة أفضل سيارة عائلية بـ30 ريال يوميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شانجان cs95 موديل 2023 أفضل سيارة عائلية ذات 7 مقاعد. القيمة مقابل المال تتجسد في أبهى صورها في changan cs95. السيارة عصرية وجريئة سواء من الداخل والخارج. كما أنها بحق أفضل سيارة صينية دفع رباعي في الأسواق السعودية والخليجية بوجه عام. حيث تأتي الواجهة الأمامية مزينة بشعار changan على هيئة جناح الفراشة الشهير لتعطي رسالة قوية بالحداثة والتطوير الكبير في السيارة. السحر ليس فقط في المظهر الخارجي. ولا في الإطارات الموفرة للطاقة الكاتمة للضوضاء. ولكن أيضًا في الدواخل الفخمة.

شانجان cs95 من الداخل

تم تزويد سيارة شانجان بديكور داخلي مصنوع من خامات ذات جودة عالية. كما تتميز السيارة بإتقان عال في التنفيذ ودقة في التشطيبات النهائية. إن جودة البناء والتصميم استثنائيان للغاية. الجلد البني على المقاعد، مع الجلد الأسود المتباين على لوحة القيادة والكونسول الوسطي رائع. يكتمل التصميم البسيط بشاشة عرض رقمية عالية الدقة وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة. إن أفضل ما في شاشة المعلومات والترفيه هو دمجها في التصميم العام للوحة القيادة. مع إيقاف تشغيل السيارة ، تصبح الشاشة والأزرار المحيطة بها غير مرئية ، مما يجعلها تبدو وكأنها لوحة زجاجية كبيرة.

مزايا changan cs95

عندما يتعلق الأمر بالميزات ، فإن Changan CS95 مجهز جيدًا كما تتخيل. المقاعد قابلة للتعديل كهربائيا. كما يتم تهويتها وتدفئتها. يوجد سقف بانورامي ، ونظام صوت بايونير مكون من 10 مكبرات صوت. ونظام كاميرا بزاوية 360 درجة مع واحدة من أدق درجات الدقة. وشاحن هاتف لاسلكي مدمج بشكل جميل في مسند الذراع المركزي.

سعر شانجان cs95 في السعودية

يمكنك قيادة سيارة شانجان cs95 في السعودية مقابل 103 آلاف ريال بدون الضريبة. وبعد الضريبة يصل سعر سيارة شانجان cs95 في السعودية إلى 119 ألف ريال. السيارة تأتي مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر.كما يمكن الحصول عليها ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة بأقل من ألف ريال شهريًا. أي يمكن تقسيط سيارة شانجان بقسط يومي يصل إلى 30 ريال. السؤال الآن، هل يجب عليك تجربة سيارة شانجان ؟ في رأيي ، يجب عليك بالتأكيد لأن CS95 توفر قيمة استثنائية للمال.