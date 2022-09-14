مقتل ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مسلح مع فلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - أعلنت قناة كان العبرية، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مسلح وقع مع مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش عند حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية.

ونقلت صحيفة”إسرائيل اليوم” عن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن “ضابطاً بالجيش قُتل نتيجة تبادل لإطلاق النار مع مسلحين عند جدار التماس بالقرب من معبر الجلمة في منطقة فرقة منشيه المناطقية”

وقال مراسل قناة 13 العبرية، إن الضابط أصيب بجروح حرجة وتم محاولة إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه بعد نقله للمستشفى.

واستشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم، بعد تبادل لإطلاق النار مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عند السياج الأمني لمستوطنة “جان نير” بالقرب من حاجز الجلمة شمال شرق جنين بالضفة الغربية.