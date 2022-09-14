مقتل 5 مدنيين فى قصف روسى على دونيتسك

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الإدارة العسكرية فى دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية قتلت 5 مدنيين وتسببت فى إصابة 16 آخرين فى قصف روسى للمنطقة وتحديداً فى باخموت، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأضاف كيريلينكو - فى بيان عبر موقع "تليجرام" حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه من المستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا فى منطقتى ماريوبول وفولنوفاكا، وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها على فرض السيطرة على أراضى منطقة دونيتسك والسيطرة على الأراضى التى تم الاستيلاء عليها مؤقتا، فضلا عن تعطيل هجوم القوات الأوكرانية فى اتجاهات معينة. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضى، القيام بعملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكرى بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

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