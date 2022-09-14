جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء إمكانية محاولة روسيا إثارة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان لتشتيت الانتباه عن حربها فى أوكرانيا، قائلا إن "موسكو يمكنها استخدام نفوذها لتهدئه الأوضاع بين يريفان وباكو".





ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن اتصل برئيس الوزراء الأرمينى والرئيس الأذربيجانى لحثهما على وقف إطلاق النار. وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت أمس الثلاثاء، أن قوات أذربيجان واصلت قصف البنى التحتية المدنية والعسكرية على الحدود بين البلدين، مضيفة أن أذربيجان قصفت الأراضى الأرمينية بالمدفعية والطائرات المسيرة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن القوات الأرمينية قامت بالرد على هذا القصف. وفى المقابل أعلنت وزارة الدفاع الأذرية اندلاع اشتباكات على الحدود مع أرمينيا، متهمة القوات الأرمينية بتنفيذ استفزاز واسع النطاق على الحدود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: روسيا قد تثير الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.