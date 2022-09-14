العالم اليوم - فاجعة اللويبدة بالأردن.. أشخاص تحت الأنقاض بينهم أحياء

انتم الان تتابعون خبر فاجعة اللويبدة بالأردن.. أشخاص تحت الأنقاض بينهم أحياء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:19 صباحاً - قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول، الأربعاء، إن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن 10 أشخاص تحت الأنقاض عدد منهم على قيد الحياة في المبنى المنهار في عمان.

وأوضح الشبول المتحدث الرسمي باسم الحكومة أيضا في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية إن هناك "معلومات عن وجود 10 أشخاص لا زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار في اللويبدة، منهم أشخاص أحياء".

وأضاف أن "عمليات البحث لازالت مستمرة في موقع انهيار عمارة اللويبدة"، مشيرا إلى أن "طبيعة المكان وعرة والمباني متلاصقة والممرات ضيقة" وهو ما قد يصعب عمليات البحث.

وقتل 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح في انهيار المبنى القديم المؤلف من 4 طوابق في عمان على ما أعلنت السلطات الأمنية الأردنية الثلاثاء.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الثلاثاء إن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا إلى أنه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".

وأكد مصدر قضائي أن "النيابة العامة باشرت التحقيق في انهيار المبنى".

ومنطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.