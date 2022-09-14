الاردن : تسريب كتاب تحذر فيه نقابة المهندسين امانة عمان من انهيار مبان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:06 صباحاً - دوت الخليج - احمد الرجوب :- كشف كتاب صادر عن نقابة المهندسين موجه الى امانه عمان , عن ان النقابة حذرت الامانة بتاريخ 2021/7/14 من سقوط مبان بحدود امانة عمان . وابدت النقابة استعدادها للمشاركة في عمليات المسح . وكما يبدو فإنه تم الكشف عن هذا الكتب بعد انهيار عمارة اللويبدة التي لا زالت عمليات الانقاذ فيها مستمرة حتى الان .

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