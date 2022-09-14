الاردن : إخلاء 5 وفيات من تحت الأنقاض في حادثة الانهيار بلويبدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:06 صباحاً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، ان فرق الإنقاذ تصل الآن إلى ثلاث جثث تحت الأنقاض والعمل جارٍ على اخراجها واخلائها . واضاف ان حصيلة ما تم التعامل معه من قبل فرق الإنقاذ من وفيات واصابات وصل الى خمس وفيات وسبع إصابات من تحت الانقاض.

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