موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 2023/ 1444 رسمياً من هيئة تقويم التعليم

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عمر شويل - جدة موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 2023/ 1444 رسمياً بعد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم عن المواعيد الجديدة، حيث أكد مدير إدارة إلاختبارات بالهيئة الدكتور عبد الله السعودي، علي أن موعد اختيارات المجموعة الأولى من المتقدمين علي استخراج الرخصة ستكون في شهر 4 القادم 1444 هجرية، كما أضاف أن هذه الرخصة المهنية للمعلمات والمعلمين هي أحدي مقاومات اللائحة التنفيذية الجديدة للوظائف التعليمية في المملكة.

موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 2023/ 1444

أعلنت رسمياً هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية المواعيد الرسمية الجديدة للدخول في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وتضمنت هذه الاختبارات كلا من الاختبار التربوي العام،. الاختبار التخصصي، على أن تكون بداية الاختبارات التخصصية يوم 28 – 6 – 1444 وتستمر حتى يوم 3 – 7 – 1444، فيما جاء موعد الاختبار التربوي يوم 17 – 4 – 1444 ويستمر حتي 20 – 4 – 1444.

الهدف من الحصول على الرخصة المهنية

أوضح الدكتور عبد الله السعودي أن الهدف من حصول المعلمين والمعلمات علي الرخصة المهنية هو تعزيز كفاءة الأداء الوظيفي والتعليمي في المملكة، بالإضافة إلى توافر بيئة صحية وتعليمية تزيد من العملية التنافسية، وذكر أيضاً أن حصول المعلمين والمعلمات علي الرخصة المهنية يأتي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف المنظومة التعليمية في 2030م، موضحاً أن المعلمين والمعلمات يعد أهم ركيزة لإحداث التغيير الفعلي في معظم قطاعات المملكة.

تجديد الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

تعد الرخصة المهنية التي تصدرها المملكة العربية السعودية إلي المعلمين والمعلمات وثيقة رئيسية، يستطيع من خلالها المعلمين والمعلمات من ممارسة مهنة التعليم دون حدوث أي عقوبات، كما أشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب المهني أن الرخصة المهنية تجدد كل 5 سنوات.

أهمية اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب المهني عن أهمية اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، والتي من شأنها رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتبادل الخبرات وتحقيق المعايير المهنية للمعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى إتمام عملية الترقي حسب جدول الترقيات من معلم إلي معلم ممارس ثم إلي معلم متقدم ثم إلي معلم خبير، واوضحت الهيئة أن اختبارات المرحلة الأولى للمعلمين.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 2023/ 1444.