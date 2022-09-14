نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1444 حقيقة أم شائعة !! في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد حقيقة عودة المساعدات المقطوعة لمستحقي الضمان الاجتماعي أحد الأسئلة التي يتساءل عنها العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ويمكن الآن الاستعلام عنها بسهولة عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الموارد البشرية، والتي يأت من أجل التسهيل على المواطنين في الحصول على هذه المساعدات.

الحقيقة حول إعادة المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تعليق تخفيض المساعدات لمدة ثلاث سنوات، بناءً على أمر ملكي، لكن لم يتم الإعلان عن أي قرار حتى الآن بمناسبة استئنافها. نعدك بإعلامك على الفور إذا تم اتخاذ قرار، وإن مواطني المملكة العربية السعودية مجرد شائعات لا يمكن تأكيدها على الإطلاق. يمكنك بسهولة الاستفسار عن تخفيض المساعدة باتباع الخطوات أدناه:

أولاً قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم انقر فوق المساعدة المقطوعة.

بعد ذلك يذكر رقم بطاقة الهوية الوطنية.

ثم يتم كتابة رمز التحقق.

ثم انقر فوق الأمر “عرض” لمشاهدة كافة التفاصيل.

شروط الحصول على مساعدة الضمان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الشروط الواجب توافرها في الضمان الاجتماعي:-

يجب أن يكون المستفيدون مقيمين دائمين في المملكة العربية السعودية ومواطنين سعوديين.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 35 عامًا.

كما يجب ألا يتجاوز دخل الزوجين 8650 ريال سعودي.

ألا يزيد دخل البكالوريوس عن 3000 ريال سعودي.

قد ينفصلون أو يتم التخلي عنهم للحصول على الدعم.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والتي تتمثل في الاتي:-