نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق كليات تربيه رياضيه 2022 “علمي وأدبي” وخطوات معرفة نتيجة التنسيق الكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم اصدار نتيجه تنسيق كليات تربيه رياضيه 2022 لطلاب الثانويه العامه للشعبتين العلميه والادبيه من قِبل وزاره التعليم العالي للبحث العلمي، وكذلك تم فتح باب التقديم من خلال الموقع الالكتروني لتقديم طلبات تقليل الاغتراب للمرحله الثالثه 2022، هذا ولتتعرف على كافة التفاصيل تابعو السطور القادمة من ها المقال.

تنسيق كليات تربيه رياضيه 2022

جاء تنسيق كليات تربيه رياضيه 2022 لشعبه علمي كالتالي:

تربيه رياضيه بنين بورسعيد 235.0 درجه.

تربيه رياضيه بنات المنوفيه بشبين الكوم 230.0 درجه.

تربيه رياضيه بنات دمياط 224.0 درجه.

تربيه رياضيه بنين مطروح 220.0 درجه.

تربيه رياضيه بنات مدينه السادات 213.0 درجه.

بينما جاء تنسيق كليات تربيه رياضيه لشعبه ادبي كالتالي:

تربيه رياضيه بنين طنطا 232 درجه.

تربيه رياضيه بنين كفر الشيخ 231.0 درجه.

تربيه رياضيه بنات السويس 231.0 درجه.

تربيه رياضيه بنين الزقازيق 230.0 درجه.

تربيه رياضيه بنين مطروح 227.0 درجه.

خطوات معرفه نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

اتاحت وزاره التعليم العالي فرصه معرفه نتيجة تنسيق كليات تربيه رياضيه 2022 وتنسيق المرحلة الثالثة من خلال عده خطوات يجيب علي الطالب ان يتبعها لكي يتم يتعرف على النتيجة بكل سهولة، اليكم الخطوات التي يجب علي الطالب اتباعها بشكل صحيح للاستعلام عن نتيجه التنسيق والخطوات تتمثل في التالي :

يجب الدخول علي موقع التنسيق الالكتروني عبر الرابط الرسمي المُفعل من وزارة التربية والتعليم.

عبر الرابط الرسمي المُفعل من وزارة التربية والتعليم. بعدها يجب على الطالب التسجيل بالاسم الثلاثي له كما هو موضع في بطاقته الشخصيه.

وبعدها يقوم يقوم بكتابه رقمه القومي ( 14 رقم ) كما هو موضع تماما في البطاقه الشخصيه له.4 بعدها يجب علي الطالب تسجيل الرقم السري التابع له.

ومن ثم يقوم الطالب بكتابه رقم الجلوس الخاص به ومن ثم يضغط علي كلمه الاستعلام لعرض النتيجة.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي قامت باتاحة رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لخريجي الثانوية العامة 2022-2023 الشعبة العلمية والشعبة الادبية، وقامت ايضا باعلان الموعد الرسمي الذي سيتم في فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة من خلال موقع التنسيق الالكتروني، وايضا من خلال تقديم رابط وخطوات الحصول علي نتائج التنسيق وكيفية تقديم طلب تقليل الاغتراب من خلال الموقع الرسمي.