نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 هـ عبر البوابة الإلكترونية في المقال التالي
عمر شويل - جدة للإستعلام عن الوظائف الشاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية ومعرفة أسماء الذين تم تعيينهم للوظائف المعروضة في أغسطس 2022، يمكن للمتقدمين زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة واتباع بعض الخطوات، ولقد أتاحت وزارة الشؤون الإسلامية للمملكة العربية السعودية فرصة التقدم بطلب للحصول على “أئمة ومراقبي المساجد”.
الاستعلام عن الوظائف الشاغرة بالوزارة الإسلامية
للاستعلام عن طلب وظيفة بوزارة الشئون الإسلامية، اتبع الخطوات التالية:
- انتقل إلى بوابة وزارة الشؤون الإسلامية.
- انقر فوق الخيار “اتصل بنا بخصوص طلبك”.
- ثم اكتب رقم الطلب ورقم التعريف الخاص بك.
- يُطلب منك إدخال رقم التأكيد المعروض على الشاشة.
- أخيرًا، انقر فوق رمز الطلب لرؤية النتائج.
تعليمات الاستفسار عن توافر وزارة الشئون الإسلامية 1444
إذا لم يكن رقم الطلب متاحًا، فقد أتاحت وزارة الشؤون الإسلامية إمكانية الاستعلام عن الطلب باستخدام تاريخ ميلاد مقدم الطلب. يتم ذلك في الخطوات التالية:
- ادخل على البوابة الإلكترونية لوظائف وزارة الشؤون الاسلامية.
- الاقرار بطلب القبول.
- ثم اكتب رقم التعريف القومي الخاص بك.
- يُطلب منك كتابة تاريخ ميلادك وفقًا للتقويم الإسلامي أو الميلادي.
- أدخل رقم التأكيد الخاص بك وأخيراً انقر فوق “طلب”.
شروط التوظيف في وزارة الشئون الإسلامية
للتقدم على “الوظائف الشاغرة في وزارة الشريعة الإسلامية” بدعوة أئمة المساجد والمعادين والمراقبين من الذكور والإناث، يجب استيفاء الشروط التالية:
- يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.
- شرط السن أكبر من 18 سنة.
- يجب ألا يكون للمتقدمين سجل جنائي أو فاحش أو تشهير أو رشوة أو تزوير أو اختلاس.
- يجب ألا يتم تقييد المتقدمين بالحدود الموضوعة.
- لا يمكن عزل المتقدمين من المناصب العامة عن طريق إجراء تأديبي.
- لن يتم قبول المتقدمين إذا تقاعدوا من صاحب عمل آخر أو إذا كانوا مسجلين في نظام الضمان الاجتماعي.
- لا تدخل في شراكة مع صاحب عمل آخر لتلزم نفسك بالوظيفة التي تتقدم لها.
- تحقق من متطلبات التعليم للوظيفة.
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