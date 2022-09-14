نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في التكافل المدرسي للطلاب 1444 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في التكافل المدرسي للطلاب 1444، حيث قد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتوفير أحد البرامج الهامة المقدمة للطلاب والطالبات الغير قادرين عن التقديم والتسجيل وكذلك دفع الرسوم المدرسية، وهذا البرنامج يسمى برنامج التكافل المدرسي، ويهدف إلى تحسين الوضع المادي للطلاب وبالتالي تحسين المستوى الدراسي من خلال التعاون مع مؤسسة التكافل الخيرية، وفي السطور التي سوف نتعرف عنها المزيد من المعلومات حول طريقة التسجيل المدرسي 1444ه‍ـ.

التسجيل في التكافل المدرسي للطلاب 1444

هناك عدة خطوات يجب أن يتم إتباعها من قبل ولي الأمر حتى يتم إدراج الطفل أو الطفلة ضمن برنامج التكافل المدرسي عبر الإنترنت، وتلك الخطوات تتلخص في الآتي:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لبرنامج تكافل المدرسي، ثم التسجيل بالموقع.

الضغط فوق أيقونة بوابة الطلاب، وبعدها الضغط فوق أيقونة تسجيل طالب جديد.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب، والتي سوف تظهر أمامك ثم إدخال رقم الهوية الوطنية.

قم أيضًا بإدخال رقم الجوال والرمز الكودي التي سوف يظهر أمامك على الشاشة.

ثم قم بالنقر فوق أيقونة متابعة، وبعدها إدخال الرمز المرسل إليك من خلال الهاتف.

قم بالضغط فوق متابعة، وبعد ذلك عليك إدراج رقم الهوية الوطنية، وكذلك إدخال اسم الطالب أو الطالبة وتحديد الجنس.

كتابة رقم الهاتف، واستكمال كافة بيانات ولي الأمر.

إضافة جميع بيانات الطالب وكذلك ولي الأمر حسب المطلوب أمامك.

سوف يطلب منك عنوان البريد الإلكتروني، وبعدها قم بالانتقال إلى الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول.

يتم بعدها تواصل مؤسسة تكافل الخيرية معك.

كذلك يمكنك التواصل بشكل مباشر مع المؤسسة في حالة وجود أي استفسار أو الرغبة بالاستعلام عن أي من الأمور، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم الموحد للمؤسسة وهو 920033951.

شروط تسجيل الطلاب في برنامج تكافل المدرسي

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الطالب للتسجيل في برنامج تكافل المدرسي، وتلك الشروط عبارة عن الآتي: