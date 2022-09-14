خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.. رابط وخطوات التسجيل عبر موقع التنسيق الالكتروني

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عمر شويل - جدة صرح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المجلس الاعلي للجامعات الحكوميه الذي اقيم برئاسه سيادته عن اتاحه خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لطلاب الثانويه العامه لعام 2022، وصرح عن اتاحة رابط الكتروني للاعلان عن الحد الادنى من تنسيق القبول للكليات والمعاهد.

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

اعتمدت وزاره التربيه والتعليم العالي علي الموقع الالكتروني خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للحصول علي تنسيق الثانويه العامه، عن طريق التسجيل برقم الجلوس للتعرف علي تنسيق الكليات والمعاهد المتاحه حسب مجموع الطالب ،حيث تشمل هذه المرحله عدد من الطلاب المرحله الاولي والطلاب المتخلفون من المرحله الاولي والثانيه وايضا الطلاب الناجحين من الدور الثاني.

التسجيل على موقع التنسيق الالكتروني

يتم التسجيل عبر موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لمعرفة تنسيق القبول بالكليات والمعاهد كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني الرسمي .

. ثم يقوم بنسخ الرابط المصرح من وزاره التربيه والتعليم الخاص بتنسيق المرحله الثالثه لطلاب الثانويه العامه لدخول الجامعات والمعاهد.

ثم يقوم الطالب بكتابه رقم الجلوس الخاص به في الخانه المراد بها وضع رقم الجلوس او الرقم القومي او الرقم السري.

ثم ينقر كلمه البحث او اظهار النتيجه.

اعلان نتيجه تنسيق الكليات والمعاهد للمرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء مكتب التنسيق من مواعيد المحددة لنتائج قبول طلاب المرحله الثالثه والطلاب المتخلفين من المرحلة الأولي والثانية واعلان النتيجة عبر خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، وكان عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الثالثة من الشعبة العلمية 106436، ومن الشعبة الأدبية 89751 بإجماعي عدد الطلاب المتقدمة من الشعبتين 19618، وجدير بالذكر انه يتيح ايضا لطلاب الثانوية الأزهرية التقدم في المرحلتين الأولي والثانية التقدم للجامعات عبر التسجيل في موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.

رابط وخطوات تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية

يقوم الطالب بالدخول الي موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المذكور اعلاه.

ثم يقوم بكتابة رقم الجلوس او الرقم القومي او الرقم السري الخاص بكل طالب.

ثم ضغط بحث أو اظهار النتيجة.

ويتاح للطلاب التقدم وتسجيل الرغبات عبر معامل التنسيق المتاح للمتقدم.