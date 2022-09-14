نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيغة تقديم طلب مساعدة من الأمير عبدالعزيز بن فهد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية عن تلقيها طلبا بدعم مالي من الأمير عبد العزيز لمساعدة جميع الفئات المحتاجة في المملكة العربية السعودية، مما يخفف العبء على الكثير من المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم في هذا الوقت، فضلاً عن أن مؤسسة الامير عبد العزيز تعد من أهم المؤسسات الخيرية التي تقدم العديد من المساعدات المادية والانسانية إلى جميع مواطنيها.

كيف تطلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

المتقدمون هم أول من يقوم بتسمية الطلب وإحالته إلى سمو عبد العزيز بن فهد.

بعد ذلك تكتب تحية وبعدها.

وعليه أن يتحدث عن موضوع الطلب والأسباب التي دفعته لطلب هذه المساعدة، مشيرًا إلى أنه لم يكن قادرًا على تحمل الظروف وتغطية نفقات أسرته، وبعد ذلك تمت كتابة خاتمة واهية للغاية.

يتم بعد ذلك كتابة اسمه ومكان إقامته مع عنوانه ورقم هاتفه.

شروط الحصول على المساعدة المالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد:

يجب على المواطنين استيفاء عدة شروط لتلقي الدعم المالي من الأمير عبد العزيز بن فهد. في السطر التالي هذه هي الشروط.

يجب أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب عليك أيضًا ذكر سبب طلبك للحصول على المساعدة.

تأكد من تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد مدى حاجته للمساعدة.

إذا كانت المساعدة التي طلبتها طبية، فيجب عليك تقديم جميع الوثائق الطبية.

تحتاج أيضًا إلى تقديم طلبك وجميع أرقام دعم الشهادة الصحية، بالإضافة إلى وصفة العلاج الخاصة بك.

من يحتاج إلى مساعدة الأمير فهد؟