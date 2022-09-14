التضخم يتفاقم فى أمريكا.. ومعدلات الفقر ترتفع من جديد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية، ارتفاع معدل الفقر فى الولايات المتحدة للعام الثانى على التوالى نتيجة تباطؤ تعافى الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتى أثرت على أسعار السلع عالميا، الأمر الذى جعل فرص انحسار ضغوط التضخم ضئيلة.





وبحسب تقرير لقناة إكسترا نيوز، قال مكتب التعداد الأمريكى، إن معدل الفقر ارتفع إلى 11.6% مقابل 11.4 % خلال 2020، مشيرا إلى أن هذه البيانات تساعد فى رسم صورة للأحوال الاقتصادية للأسر الأمريكية خلال أول عام من حكم الرئيس جو بايدن بعد الاضطراب الذى شهده عام 2020 عندما اضطرت الإدارة الأمريكية إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن التضخم المستمر للضروريات الأساسية مثل الغاز والطعام، ترك المزيد من الأمريكيين بلا مأوى وملايين آخرين يخشون من أنهم سيفقدون منازلهم قريبًا، كما أبلغت الملاجئ فى جميع أنحاء البلاد عن زيادة مفاجئة فى أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن المساعدة، بينما يكافحون لتغطية أساسيات الحياة، وفى حين وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا تسعى العديد من الأسر الأمريكية الفقيرة للتكيف مع الحياة دون دفعة كافية من التحفيز أو الحماية الحكومية لمنع طردهم من مساكنهم.

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