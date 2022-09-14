الصين تلغى مئات الرحلات الجوية بسبب «مويفا»

جدة - نرمين السيد - اكتسب الإعصار "مويفا" اليوم الأربعاء، قوة كبيرة فى بحر الصين الشرقى، مما أجبر السلطات الصينية على إلغاء مئات الرحلات الجوية من "شانجهاى" وهدد الميناء المزدحم المشترك بين مدينتى "نينجبو" و"تشوشان".





وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن سلطات مقاطعة "تشجيانج" قد رفعت الاستجابة الطارئة للإعصار إلى أعلى مستوى، حيث من المتوقع أن يتحرك "مويفا" إلى الشمال الغربى بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 25 كيلومترا فى الساعة، ويصل فى النهاية إلى المناطق الساحلية جنوب "تشوشان" وذلك وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الصينية.

وأشارت القناة إلى أنه تم إلغاء الرحلات الجوية فى مطارى "تشوشان" و"نينجبو"، كما سيتم تخفيض أو إلغاء أكثر من 50% من الرحلات فى مطار "شنجهاى بودونج" الدولى ومطار "هونجكياو" الدولى اليوم الأربعاء مع تأثر 589 رحلة بالفعل، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

وقد أصدرت سلطات مقاطعة "تشجيانج" تحذيرا باللون الأحمر من احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة فى عدة مناطق، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن هناك مخاطر كبيرة لفيضانات الأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم فى شمال شرق هذه المقاطعة.

ومن المتوقع أن يصل هذا الإعصار - وهو الثانى عشر الذى يضرب الصين هذا العام - إلى اليابسة بعد ظهر اليوم الأربعاء أو ليلا بالتوقيت المحلى للبلاد بحسب خبراء الأرصاد.