فى مخالفة للتقاليد.. إمبراطور اليابان يحضر جنازة الملكة إليزابيث

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو فى مؤتمر صحفى، حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا ومسؤولين حكوميين آخرين لا يخططون لحضور الجنازة المقرر عقدها الإثنين المقبل.
وأضاف ماتسونو المتحدث باسم الحكومة اليابانية، أن العائلة المالكة البريطانية والعائلة الإمبراطورية اليابانية حافظتا خلال فترة حكم الملكة إليزابيث التى استمرت 70 عامًا على علاقات ودية لثلاثة أجيال، بما فى ذلك جد الإمبراطور الحالى ووالده.
وأفاد بأن العائلة المالكة البريطانية كانت قد دعت الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو لزيارة بريطانيا بعد أن اعتلى العرش فى مايو 2019، بيد أنه تم إلغاء الخطة بسبب جائحة فيروس كورونا، وإنه من المقرر أن يغادر الزوجان الإمبراطوريان اليابان السبت المقبل على أن يعودان إلى أرض الوطن الثلاثاء.
جدير بالذكر أن قرار حضور الإمبراطور جنازة الملكة إليزابيث يعكس العلاقة العميقة بين العائلتين الملكية والإمبراطورية، إذ أن الإمبراطور تقليديا لا يحضر الجنازات سواء داخل البلاد أو خارجها.
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