بايدن: أوكرانيا أحرزت تقدما كبيرا وأرغمت روسيا على التراجع

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، اليوم الأربعاء، "من غير الممكن حاليا معرفة ما إذا كانت الحرب فى أوكرانيا وصلت عند نقطة تحول"، متوقعا أن يكون الصراع طويل الأمد.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى أعلن، أمس الثلاثاء، أن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو ستة آلاف كيلومتر مربع من أراضى بلاده منذ أن أطلق هجومه المضاد فى مطلع سبتمبر.

وقال الرئيس الأوكرانى -فى تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعى- إنه "منذ مطلع سبتمبر حرر جنودنا ستة آلاف كيلومتر مربع من الأراضى فى شرق أوكرانيا وجنوبها"، مضيفا "نحن مستمرون فى التقدم".

جدير بالذكر أن البنتاجون أشاد بكفاءة الجيش الأوكرانى فى استخدام الأسلحة الغربية بشكل فعال وأكد نجاح العمليات الهجومية المضادة التى نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية.