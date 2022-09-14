العالم اليوم - مقتل فلسطينيين وضابط إسرائيلي إثر اشتباك عند حاجز الجلمة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 09:21 صباحاً - قتل فلسطينيان وضابط في الجيش الإسرائيلي خلال اشتباك مسلح عند حاجز الجلمة قرب جنين شمالي الضفة الغربية، مساء الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الفلسطينيين اللذين توفيا (ع. ع) و(أ.ع)، يبلغان من العمر 22 و23 عاما على التوالي.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية كانت تنفذ حملة تمشيط وتفتيش واسعة في محيط الحاجز، قبل أن يبدأ الاشتباك المسلح.

من جهته، أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "قتل الليلة الماضية ضابط من جيش الدفاع نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع مخربين فلسطينيين في منطقة التماس بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين".

وذكر مراسلنا أن الجيش الإسرائيلي قرر إغلاق حاجز الجلمة أمام السيارات وإبقاءه مفتوحا أمام العمال والبضائع عقب الاشتباك.