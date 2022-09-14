نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إخلاء حالة وفاة من تحت انقاض عمارة اللويبدة .. بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 09:08 صباحاً - دوت الخليج :- قال مصدر أمني، إن فرق الإنقاذ المتخصصة تمكنت من إخلاء حالة وفاة من تحت الانقاض و 6 اصابات بحادث انهيار عمارة قديمة مكونة من 4 طوابق في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان.

وبين المصدر أنه تم اسعاف المصابين الى المستشفى، ولا تزال جميع كوادر مديرية الأمن العام تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين.

وبدوره اكد مدير مستشفى لوزميلا، حازم بقاعين، إنه وصلت إلى المستشفى وفاة و6 إصابات حتى الساعة 6 مساء اليوم الثلاثاء، جراء انهيار مبنى سكني في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان.

وأضاف أن المستشفى وبتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات يتعامل مع المصابين لتلقي العلاج المناسب .