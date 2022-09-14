نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : وفاتان و 14 اصابة إثر انهيار عمارة اللويبدة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 09:08 صباحاً - المدينة نيوز :- قال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، أن فرقها العاملة في حادثة انهيار المبنى في منطقة اللويبدة، أخلت الآن وفاة ثانية من تحت الأنقاض.

وبين أن مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل الآن مع الحادثة .

وأكد أن عدد الإصابات لغاية الآن تم اخلاؤها جميعا من تحت الأنقاض، والعمل جاري للبحث عن آخرين .

وبين انه يجري استخدام كلاب البحث من قبل فريق البحث والانقاذ الدولي .

كما وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين التعاون مع رجال الأمن، والالتزام بالإرشادات الواردة، وعدم التوجه للمنطقة أو التجمهر حولها لتمكين الفرق من متابعة عملها.

وبدوره قال مدير مستشفى لوزميلا، حازم البقاعين، إن المستشفى استقبلت، عند الساعة 7 مساء الثلاثاء،

13 إصابة ووفاتين ، جراء انهيار المبنى السكني في اللويبدة، وجميع الإصابات يخضعون للعلاج.

من جهته، قال مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور كفاح أبو طربوش، إن المستشفى استقبل مصابا يبلغ من العمر 13 عاما، وحالته الصحية حسنة.