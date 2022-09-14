نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تخفيض المخالفات المرورية في السعودية 2022 وتكلفتها الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تخفيض المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية 2022 من قبل المديرية العامة للنقل، بعد التعديلات التي أدخلت على نظام النقل التي وافق عليها المجلس الوزاري السعودي مؤخرًا، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون المرور على أنه يجوز تحديد حجم المخالفات المرورية وفقًا للإجراءات التنظيمية التي يضعها وزير الداخلية بعد التشاور مع وزير المالية، ولكن إجراءات الحد من المخالفات غير محددة، ويتم الإعلان عن مزيد من المعلومات ويمكنك متابعة حساب المرور السعودي الرسمي لمعرفة كيفية إدارة وكيفية تقليل الإعلانات عند الإعلان عنها، ويقوم نظام المرور في المملكة العربية السعودية، من خلال تعديل حديث للمادة 75، بتخفيض تكلفة المخالفات المرورية في حالة عدم السداد اللاحقة، بشرط أن يتجاوز معدل الخصم 25٪ من الحد الأدنى لمبلغ مخالفة الحساب المصرفي.

خطوات تخفيض المخالفات المرورية في السعودية عام 2022

تعتبر الخطوات المتخذة للحد من المخالفات المرورية في السعودية عام 2022 من أهم الأمور التي يجب معرفتها، حيث يتساءل البعض:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

انقر فوق الطلبات في القائمة الرئيسية.

حدد الانتهاكات الجسيمة للاستعلام عنها.

ثم يتم عرض جميع عواقب المخالفات المرورية التي يرتكبها الشخص.

اذهب إلى قائمة الشكاوى وانقر فوق المخالفات المرورية.

انقر فوق أيقونة تخفيض المخالفات المرورية.

بعد ذلك سيتم نقلك إلى نافذة جديدة حيث يمكنك تسجيل العديد من التفاصيل حول طلبك.

اكتب نص اعتراضك، بشرط تضمين شروط الحد من مخالفات قواعد المرور.

لقد قرأت ووافقت على جميع الشروط.

انقر فوق “موافق” وانتظر حتى يتم إرسال الطلب.

شروط تخفيض المخالفات المرورية في السعودية 2022

وضعت وزارة الداخلية السعودية عدة شروط وضوابط لتغيير نظام المرور لتقليل عدد المخالفات المرورية، وتشمل هذه الشروط:

يجب على المشتكي تقديم استئناف ضد مخالفات قواعد المرور خلال فترة زمنية معينة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

الشخص الذي قدم الشكوى مسجل بالفعل لدى وزارة الداخلية السعودية.

بعد التخفيض، سيتعين عليك دفع تكلفة المخالفة المرورية. حتى لا تزيد قيمتها فيما بعد.

لا يمكن للمواطنين استئناف المخالفة المرورية لمرة واحدة.

تقديم شكوى مخالفة مرورية إلكترونيًا.

دفع المخالفات المرورية في السعودية 2022

يتم دفع جميع المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية عن طريق أجهزة الصرف الآلي وفقًا للإجراء التالي.

أدخل البطاقة واختراللغة العربية.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

أدخل رقم التعريف الخاص بك وأدخل رقم إقامتك.

قرار مخالفة مرورية لمعرفة ودفع تكلفة المخالفة المرورية.

بعد التأكد من وجود أموال كافية في بطاقتك لدفع ثمن المخالفة المرورية، انقر فوق خيارات الدفع.

أسعار مخالفات الطرق في السعودية عام 2022

بعد اعتماد نظام جديد لغرامات الطرق في المملكة العربية السعودية، إذا لم يتم دفع هذه الغرامات للشركات والمخالفين في الوقت المحدد، فسيتم تحويلها إلى المحاكم السعودية، وفي حالة السرعة، سيتم تنفيذ المطالبات بالطريقة الآتية:-