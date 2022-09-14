نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل المواقع الرسمية لشحن جواهر فري فاير free fire عبر الأيدي بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل المواقع الرسمية لشحن جواهر free fire، تعد هذه اللعبة من أكثر الألعاب التي قام الملايين من الأشخاص بتحميلها وتنزيلها على كافة الأجهزة الخاصة بهم، ومن المتعارف عليه أن الجميع يبحث عن طريقة شحن جواهر لعبة فري فاير من أجل الحصول على أعلى مستويات بالإضافة إلى الحصول على الكثير من الهدايا والجوائز والمكافآت التي يرغب اللاعبين الحصول عليها، وبهذا السياق تجد أن هناك العديد من الطرق لشحن الجواهر سواء كانت مجانية أو من خلال الموقع الرسمي، أو من خلال شحن بطاقات جوجل بلاي، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات غارينا لشحن جواهر فري فاير.

أفضل المواقع الرسمية لشحن جواهر فري فاير

يبحث اللاعبين باستمرار عن خطوات على موقع غارينا لشحن جواهر فري فاير، ويمكن معرفة الخطوات من خلال الآتي:

يتم تسجيل الدخول من خلال موقع غارينا فري فاير.

ثم يتم اختيار طريقة شحن جواهر لعبة فري فاير.

اختر الدولة الخاصة بالإضافة إلى تحديد اسم اللغة.

قم بالدخول على لعبة فري فاير.

تستطيع تسجيل الدخول من خلال ID.

يتم نسخ رقم ID بطريقة صحيحة ومن ثم يتم وضعه بموقع غارينا الخاص بلعبة فري فاير.

اختار طريقة الشحن التي تناسبك سواء كانت عن طريق البنك أو فودافون كاش.

قم بكتابة عدد الجواهر التي ترغب في الحصول عليها.

يتم الضغط على الموافقة.

طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق موقع اشحنلي

يساعد هذا الموقع أيضاً للحصول على جواهر بواسطة موقع اشحنلي، ولمعرفة طريقة الشحن اتبع الآتي:

قم بالدخول على موقع اشحنلي.

ثم قم بالضغط على أيقونة الشحن.

تستطيع ربط حسابك الشخصي بهذا الحساب.

يتم الضغط على زر الحصول على عدد الجواهر التي ترغب فيها.

أدخل رقم الآي دي الخاص بكل لاعب.

يتم الضغط على موافقة وسوف يتم تحميل الجواهر بكل سهولة ممكنة.

شحن free fire عن طريق موقع shop2 game