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عمر شويل - جدة كيفية حجز موعد عبر أبشر في المرور، تعمل منصة أبشر في المملكة العربية السعودية على حل وإنهاء الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، فتستطيع الآن القيام بإنشاء جواز سفر وإنهاء الكثير من الخدمات الحكومية، وكأنك داخل المقر الحكومي للأحوال المدنية أو مصلحة الجوازات، فأصبح يتم كل ذلك دون اللجوء للذهاب إلى المقر الخاص بخدمتك الحكومية، جاء ذلك ضمن رؤية المملكة 2030 م، حيث تطمح السعودية إلى القضاء على مشكلة السير وتخفيف الأعباء على المواطنين والأماكن الحكومية والتي ترفع التزاحم داخل المقرات الحكومية، ولكن ليس في كل الحالات ففي بعض الأحيان يلزم عمل مقابلة شخصية ولكن في الحالات المهمة فقط، ويمكن تحديد وحجز موعد للمقابلة داخل أقرب فرع عبر أبشر.

كيفية حجز موعد عبر أبشر في المرور:

يوجد خطوات يجب تنفيذها من أجل الحصول على موعد يناسبك وفي أقرب فرع للمؤسسة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يتساءل عنه الكثير من المواطنين في المملكة، ويتم أخذ هذا الموعد عبر منصة أبشر إلكترونيًا، وجاءت تلك الخطوات كالتالي: