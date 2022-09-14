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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد عبر أبشر في المرور في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية حجز موعد عبر أبشر في المرور، تعمل منصة أبشر في المملكة العربية السعودية على حل وإنهاء الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، فتستطيع الآن القيام بإنشاء جواز سفر وإنهاء الكثير من الخدمات الحكومية، وكأنك داخل المقر الحكومي للأحوال المدنية أو مصلحة الجوازات، فأصبح يتم كل ذلك دون اللجوء للذهاب إلى المقر الخاص بخدمتك الحكومية، جاء ذلك ضمن رؤية المملكة 2030 م، حيث تطمح السعودية إلى القضاء على مشكلة السير وتخفيف الأعباء على المواطنين والأماكن الحكومية والتي ترفع التزاحم داخل المقرات الحكومية، ولكن ليس في كل الحالات ففي بعض الأحيان يلزم عمل مقابلة شخصية ولكن في الحالات المهمة فقط، ويمكن تحديد وحجز موعد للمقابلة داخل أقرب فرع عبر أبشر.
كيفية حجز موعد عبر أبشر في المرور:
يوجد خطوات يجب تنفيذها من أجل الحصول على موعد يناسبك وفي أقرب فرع للمؤسسة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يتساءل عنه الكثير من المواطنين في المملكة، ويتم أخذ هذا الموعد عبر منصة أبشر إلكترونيًا، وجاءت تلك الخطوات كالتالي:
- في البداية يجب تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية على الانترنت.
- ثم يجب بعد ذلك تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر.
- يشترط بعد هذا الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول.
- كما يجب تسجيل رقم التحقق المرئي، والذي يصلك عبر رسالة نصية على هاتفك الجوال.
- بعد هذا انقر على خيار “متابعة”.
- ثم سيتم تحويلك إلى صفحة “حساب أبشر.
- عليك تحديد “المزيد” من خيارات المواعيد الظاهرة أمامك.
- أيضا يلزم النقر على زر حركة المرور.
- بعد ذلك سوف يتم تحويلك إلى الصفحة التي تخص “خدمة المواعيد”.
- بالإضافة إلى أنه يجب النقر على “حجز موعد جديد”.
- كذلك يشترط عليك أن تحدد الخدمة التي ترغب في القيام به من الخيارات الموجودة.
- ثم قم بتحديد المنطقة التي تسكن فيها، وذلك من أجل اختيار أقرب فرع، ثم بعد ذلك انقر على خيار “التالي”.
- حدد الفرع الأقرب إليك، بعد هذا قم بتحديد الموعد المناسب لك.
- في النهاية عليك التأكد من كافة المعلومات التي سجلتها وذلك من أجل إتمام الحجز بشكل سليم.
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