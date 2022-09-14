نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخو منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز 1444 بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد رابط منصة مدرستي هو أحد الروابط فى تسجيل الدخول مايكروسوفت هو أحد الروابط التي ستمكن الطالب من التعلم عن بعد داخل المملكة العربية السعودية دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، في سياق التطور التكنولوجي الوشيك لمواجهة جائحة كورونا،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

منصة مدرستي

بالتاكيد أن مواكبة التطورات التكنولوجية أثناء خدمة الطالب ليس بالأمر الهين، إن دل على شيء فهو يدل على حسن السلوك والتخطيط، حيث استطاعت المملكة العربية السعودية مواجهة الوباء من خلال التعلم عن بعد للأطفال من أجلهم، السلامة والحماية من التجمعات وتفشي الوباء، تحرص وزارة التربية والتعليم داخل المملكة على عدم التوقف عن الدراسة بشكل كامل، سيحصل الطالب على منهجه من خلال البث المباشر على رابط مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت، لذلك من خلال مما سنتناوله فى السطور التاليه.

كيفية الدخول إلى منصة مدرستي

تأكد من أن خدمة الإنترنت تعمل بشكل جيد، سواء على الهاتف أو الكمبيوتر المستخدم للوصول إلى النظام الأساسي. تسجيل الدخول إلى موقع منصة مدرستي. انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام حساب مدرستي. سوف تحتاج إلى كتابة اسم المستخدم. انقر فوق كلمة التالي. أدخل كلمة مرور حساب مايكروسوفت الخاص بك. انقر فوق تأكيد. بعد الانتهاء من عملية تسجيل الدخول، يمكن للطالب الاستمتاع بجميع المواد التعليمية التي توفرها المنصة.

كيف يتم تنشيط حساب مايكروسوفت عبر توكلنا

في البداية يجب على الطالب تقديم الطلب عن طريق تسجيل الدخول من خلال منصة توكلنا. انقر فوق كلمة حسابي. انقر فوق الزر تنشيط بيانات النظام الأساسي لمدرستي. في هذه الخطوة يجب على الطالب كتابة اسمه واسم المعلم بالكامل في دائرة البحث. ستظهر النتائج المقابلة ، ثم يتم النقر على النتيجة الصحيحة. انقر فوق إرسال. يجب إدخال رقم الهاتف لاستلام رمز التحقق، كتابته في الحقل المخصص لذلك، بتنفيذ هذه الخطوات سيتم تفعيل حساب مايكروسوفت، من خلاله يتم إعادة الوصول المباشر إلى اقتران مدرستي.

كيفية دخول المعلم لمنصة مدرستي

الدخول إلى المنصة. انقر فوق تسجيل الدخول، الذي يظهر أعلى يسار الشاشة. اختر كلمة مايكروسوفت اوفيس، ثم انقر عليها. يجب على المعلم تسجيل جميع البيانات المطلوبة بما في ذلك تضمين بريده الإلكتروني. انقر فوق كلمة تسجيل الدخول.

طريقة تحضير الدروس عبر منصة مدرستي لعام 1444

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل إحضار الدروس عبر منصة مدرستي والتي جاءت كتالي:-

الوصول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للتسجيل

حدد قائمة الواجبات المنزلية

اختر المشكلة التي تريد حلها

انقر فوق الحلول والتسجيل.

دخول الاختبار المركزي

يسمح موقع منصة مدرستي للطلاب والمدرسين بالوصول إلى نظام الامتحانات المركزي على المنصة لإجراء الاختبارات، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

انقر فوق بوابة نظام قبول الطلاب.

انقر فوق ارتباط حساب Microsoft الخاص بالكلية والطالب

انقر فوق اختبار من القائمة الرئيسية.

ثم انقر فوق رمز الاختبارات المركزية.

انقر فوق الخيار لتوصيل حساب Microsoft الخاص بك “طالب أو مدرس”.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر فوق الخيارات التالية:

تفتح لوحة معلومات مختبر الطالب. حدد الاختبار المطلوب. وافق على التعليمات. انقر فوق رمز بدء الاختبار. أجب على جميع الأسئلة واحفظها. ثم انقر فوق إنهاء الاختبار.

دور منصة مدرستي

يذكر أن منصة مدرستي تعد من أهم وأفضل المنصات الالكترونية التي بها كافة الخدمات التعليمية والتي يبحث عنها الكثير من الطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية، وقد تم إطلاقها مؤخرًا من أجل التسهيل عليهم في إنهاء كافة الخدمات التعليمية دون الذهاب إلى جهة أو مكان حتى يقوموا بإنهاء هذه الاعمال.