اليمن يدين اقتحام الحوثين عدة قرى فى الحديدة

وقال الإريانى - فى تصريحات صحفية نقلتها قناة اليمن الإخبارية أمس الثلاثاء - إن ميليشيات الحوثى الإرهابية داهمت المنطقة بعشرات الأطقم والجرافات، واقتحمت عشرات المنازل وأطلقت النار بشكل عشوائى على المواطنين، واعتقلت قرابة 70 منهم بينهم وجهاء المنطقة وعدد من الأطفال، ضمن حملة واسعة لنهب الأراضى فى المنطقة.
وشدد على أن هذه الجريمة النكراء تأتى ضمن مخطط ميليشيات الحوثى الإرهابية لمصادرة أكثر من 10 كيلو متر من الأراضى تعود ملكيتها لأبناء المنطقة، ويستفيد منها أكثر من 5 آلاف مواطن، بعد إصدارها تعليمات بمصادرتها، وتحويلها إلى منطقة عسكرية، ومنع الاقتراب منها.
وطالب الإريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممى والأمريكى بإدانة هذه الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقى على ميليشيا الحوثى الإرهابية لوقف عمليات مصادرة أراضى وممتلكات المواطنين فى مديريات محافظة الحديدة، والإفراج الفورى عن كافة المعتقلين وإعادة المهجرين لمنازلهم.
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