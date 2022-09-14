العالم اليوم - أسبوع أوكرانيا "العاصف".. الهجوم الخاطف أعاد 300 بلدة

انتم الان تتابعون خبر أسبوع أوكرانيا "العاصف".. الهجوم الخاطف أعاد 300 بلدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 08:17 صباحاً - ذكرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، الثلاثاء، أن الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته أوكرانيا على القوات الروسية حرر 3800 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد منذ السادس من سبتمبر.

وقالت ماليار، التي كانت تتحدث على الهواء مباشرة في التلفزيون من بلدة بالاكليا التي استعادتها أوكرانيا إن الأراضي المحررة من القوات الروسية تتكون من أكثر من 300 تجمع سكاني ويقطنها نحو 150 ألفا من السكان حاليا.

وأوضحت ماليار: "العملية مستمرة. وهدفها التحرير الكامل لمنطقة خاركيف... نعتقد أن هذا سيحدث في أقرب وقت ممكن".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الليلة الماضية إن أوكرانيا في المجمل "حررت أكثر من 6000 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية في الجنوب والشرق" منذ الأول من سبتمبر.

وأضاف أن "إجراءات إعادة الاستقرار" اكتملت في نحو نصف تلك الأراضي و"لا تزال جارية في منطقة محررة بالحجم نفسه".

ويشمل تصريحه الأراضي التي قالت ماليار إنها حُررت خلال الأسبوع الماضي.

وكان للهجوم الأوكراني المضاد في منطقة خاركيف وقع الصدمة على روسيا التي غزت أوكرانيا يوم 24 فبراير، وأثارت أنباء الهزائم الميدانية تذمرا غير معتاد على شاشات القنوات التلفزيونية الروسية الرسمية.

وقال أنتون جيراشتشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية الذي تحدث بعد ماليار إن الشرطة تقوم باستخراج جثتي مدنيين قال إن القوات الروسية أعدمتهما قبل انسحابها بأيام، فيما تنفي موسكو استهداف المدنيين عمدا.

ووضعت أوكرانيا نصب عينيها تحرير جميع الأراضي التي احتلتها القوات الروسية بعد دفعها للتقهقر في هجوم مضاد سريع في شمال شرق البلاد.

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