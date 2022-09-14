الأمن الاردني يتعامل مع انهيار عمارة في اللويبدة .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 08:04 صباحاً - دوت الخليج :- يتعامل رجال الامن العام والدفاع المدني في هذه الأثناء , مع انهيار إحدى العمارات في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان . ويظهر فيديو انهيار العمارة , دون معرفة الاسباب . تفاصيل اوفى حال صدورها . شاهد :

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