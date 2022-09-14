نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : 6 إصابات في انهيار عمارة في اللويبدة .. بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 08:04 صباحاً - دوت الخليج :- نعرض لكم ابرز المعلومات حول انهيار عمارة اللويبدة اولا باول :

اعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول اليوم الثلاثاء , إنه لا يوجد وفيات في حادثة انهيار عمارة اللويبدة حتى اللحظة.

واضاف ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أوعز بالتحقيق في أسباب انهيار عمارة باللويبدة.

وأشار إلى أنه جرى إخلاء عدد من الإصابات (6 حالات) حيث إن حالتهم الصحية متوسطة، مبيناً أن عملية إخلاء المحاصرين لا تزال مستمرة من قبل كوادر الأمن العام ووزارة الصحة وأمانة عمّان.

ووجه الخصاونة الكوادر والفِرق المختصَّة إلى بذل أقصى الجهود، ومواصلة العمل إلى حين انتهاء عمليَّات الإخلاء والإنقاذ في العمارة المنهارة.

قال مصدر امني ان عدد المصابين في انهيار إحدى العمارات في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمّان، ارتفع الى 6 إصابات لغاية الآن وما زالت الطواقم تتعامل مع الحدث.

وبين انه جرى فصل التيار الكهربائي في موقع العمارة باللويبدة .

ونوه إلى أن العمارة التي انهارت مكونة من 4 طوابق ومأهولة بالسكان.

اوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الثلاثاء الى الجهات المعنية الثلاثاء , بفتح تحقيق بحادثة انهيار عمارة في اللويبدة والوقوف على الأسباب.

وبينت الحكومة إنه لا يوجد وفيات لغاية اللحظة .

وصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة يرافقه عدد من الوزراء وامين عمان الى موقع انهيار عمارة اللويبدة , للإشراف على عمليَّات الإنقاذ والإخلاء التي تقوم بها مرتَّبات الدِّفاع المدني والأجهزة المختصَّة .

وبدورها قالت مديرية الأمن العام، الثلاثاء، إنه تم إخلاء 5 إصابات إثر انهيار عمارة سكنية في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان.

قالت مديرية الأمن العام، الثلاثاء، إنه تم إخلاء 5 إصابات إثر انهيار عمارة سكنية في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان.

وأكدت المديرية أنها ما زالت تتعامل مع الحدث.

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى وجود عدد من المحاصرين بانهيار عمارة في اللويبدة.

و أكد مصدر تواجد رئيس الوزراء بشر الخصاونة إضافة إلى عدد من الوزراء في موقع الانهيار.

يتعامل رجال الامن العام والدفاع المدني في هذه الأثناء , مع انهيار إحدى العمارات في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان .

ويظهر فيديو انهيار العمارة , دون معرفة الاسباب .

تفاصيل اوفى حال صدورها .

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