جوتيريش: يجب أن تكون دورة جمعية الأمم المتحدة لحظة تحول لـ كوكب الأرض

وقال جوتيريش فى كلمته خلال انطلاق الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "إننا نعمل للنهوض بالسلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، من النزاعات وتغير المناخ، إلى نظام مالى عالمى معطوب يخذل البلدان النامية".
وأضاف:"كما نواجه الفقر وعدم المساواة والجوع، فضلا عن الانقسامات وانعدام الثقة، وتتطلب مواجهة التحديات المشتركة تضامناً متواصلاً حيث نظهر الوعد الكبير والإمكانات التى تتمتع بها هذه الجمعية".
جدير بالذكر أن الدورة الـ77، التى ستمتد فى الفترة من 13 إلى 27 سبتمبر، هى أول اجتماع بحضور جميع الشخصيات للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا فى عام 2020.
وتعقد أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "لحظة فاصلة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة"، وتركز على حشد الحلول العالمية لتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى، والإدارة البيئية المستدامة والأمن فى عالم متورط فى أزمة معقدة، كما تشهد اجتماعات رفيعة المستوى، مثل قمة التعليم التحويلية والاحتفال باليوم الدولى للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، من بين أمور أخرى.
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